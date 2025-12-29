2025 год: успехи и достижения СВО

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Специальную военную операцию часто и по понятным причинам сравнивают с Великой Отечественной войной. Разумеется, такие сравнения в изрядной степени страдают упрощением и натянутостью из-за большого количества различий во всем, от политического контекста до уровня технологий. Но при этом они имеют важное значение в символическом и идейном плане.

Еще одна сложность: «в моменте» уместной может казаться одна аналогия между событиями и хронологическими рамками Великой Отечественной, а с течением времени и накоплением новых событий – уже другая. Прямо сейчас кажется, что нейтрализация украинского (контр)наступления в 2023 – это новая битва под Москвой, битва не столько с ВСУ, сколько с коллективным Западом во главе с США. А последующие два с лишним годом – до сих пор продолжающийся промежуток между Сталинградской (перелом в войне) и Курской (коренной перелом) битвами.

2025-й прошел под знаком стремления достигнуть этот уже коренной и несомненный перелом. Враг был окончательно вытеснен из Курской области, вновь, как и восемь десятилетий назад, оказавшейся ареной боевых действий и местом бесчисленных кровавых преступлений нацистсвующих нелюдей.

В ДНР год начался с освобождения Курахово, а закончился освобождением Северска, открывающего путь к последнему донбасскому укрепрайону киевского режима – Славянско-Краматорской агломерации. Туда же идут дороги от Красного Лимана, бои за который, по словам верховного главнокомандующего, победно завершатся в ближайшее время. Еще один ключ к агломерации – Константиновка, и там тоже идет натиск наших подразделений. Не менее важное значение имеет уже состоявшееся освобождение Красноармейска.

Активизировалось и южное направление СВО, достаточно долго находившееся в относительно статичном положении. Практически каждую неделю освобождается по несколько населенных пунктов в Запорожской области. Более того, сейчас полным ходом наши войска освобождают родину Махно и столицу махновской вольницы, город Гуляйполе, от которого прямой путь на Орехов и столицу области – Запорожье. Один из русских бойцов уже снял с гуляйпольского памятника Нестору Ивановичу украинское знамя и укрыл легендарного анархиста стягом своего подразделения.

Достигнуты успехи в Харьковской области. Спустя полтора года после начала тяжелейших боев освобожден город Волчанск. Было официально объявлено и о повторном освобождении Купянска, которое для нас не только сугубо военное, но и важное морально-мотивационное значение, памятуя о трагических событиях сентября-2022. Дальнейшая задача здесь - ликвидировать группировку на левом берегу реки Оскол и занять узловую станцию Купянск-Узловой. Правда, в самом Купянске ввиду контратак ВСУ сложилась чрезвычайно непростая ситуация и базовой необходимостью является хотя бы сохранить уже отвоеванное.

Расширяется и буферная зона в Сумской области, где также почти каждую неделю освобождаются новые и новые населенные пункты. Наконец, в начале лета группировки войск «Восток» и «Центр» вышли на административную границу ДНР с Днепропетровской областью и пересекли ее. На Днепропетровщине количество освобожденных населенных пунктов насчитывает уже не один десяток. Всего же за год от украинских формирований очищено более трех сотен сел, поселков и городов, включая крайне значимые и хорошо укрепленные, и более 6300 квадратных километров территории (всего с начала СВО – около 94 тысячи километров).

Получило технологическое, организационное и количественное развитие сфера российских боевых БпЛА, наконец-то оформленная в отдельный род войск. Мы еще уступаем здесь противнику, имеющему всецелую поддержку от развитых стран Запада, в ряде аспектов, но уже достигли паритета в массовости и плотности применения беспилотников.

Не снижается и интенсивность записи в ряды нашей армии добровольцев-контрактников. У киевского же режима основным методом насыщения передовой по-прежнему является «бусификация» и рейды ТЦК, с постоянными трагическими случаями, когда мобилизуемых калечат или они вообще гибнут. Непосредственно в ходе боевых действий отношение к солдатам остается схожим. Об этом недавно сказал и президент: «Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, в основном армия ВСУ – рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко».

И этот фактор, и общее отношение военно-политических верхов к армейским низам вполне понятным образом влияет на мотивацию личного состава, в том числе и многих офицеров. Скажем, в ходе освобождения Гуляйполя был брошен штаб батальона ВСУ вместе с секретной документацией, печатями, ноутбуками и телефонами. Меньшая часть находившихся там погибла при попытке оказать сопротивление, большая – предпочла сбежать.

Сказанное никак не отрицает целой россыпи сохраняющихся проблем и трудностей, как и того, что противник далеко не полностью утратил мотивацию и имеет ресурсы для продолжения борьбы. Но прежде всего накануне Нового Года мы должны говорить заслуженные теплые слова о мужестве и таланте русского солдата, офицера и труженика тыла, отметив их объективные немалые успехи .