Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 декабря 2025 / 12:50
КОТИРОВКИ
USD
29/12
77.6923
EUR
29/12
91.2066
Новости часа
Что ждать от 2026 года? Прогноз В России снижен возраст принесения присяги гражданина
Москва
29 декабря 2025 / 12:50
Котировки
USD
29/12
77.6923
0.0000
EUR
29/12
91.2066
0.0000
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
28 декабря 2025 / 20:33
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
26 декабря 2025 / 11:58
Если Киев не хочет мира,
мы решим все задачи СВО
вооруженным путем
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
В России снижен возраст принесения присяги гражданина
29 декабря 2025 / 10:17
В России снижен возраст принесения присяги гражданина
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности приносить присягу гражданина РФ с 14 лет. Нововведения вступят в силу спустя 10 дней с момента опубликования документа.

Изменения внесены в закон "О гражданстве Российской Федерации". В соответствии с действующими нормами, лица, которые становятся гражданами РФ, должны принести присягу. При этом от такой обязанности в том числе освобождаются те, кому еще не исполнилось 18 лет. Предлагается снизить этот возраст до 14 лет.

Кроме того, устанавливается, что решение о приеме в гражданство РФ будет аннулировано с момента принятия, если человек изначально отказался приносить присягу. Сегодня решение о приеме в гражданство вступает в законную силу со дня принесения присяги гражданина РФ. Если человек не принес присягу в течение года, решение о приеме в гражданство считается недействительным с момента его принятия.

Вместе с тем предусматривается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным, если человек умер до принесения присяги. 

Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Если Киев не хочет мира,
мы решим все задачи СВО
вооруженным путем
Владимир Путин
Все интервью
10:17
В России снижен возраст принесения присяги гражданина
19:32
Путин: если Киев не хочет мира, мы решим все задачи СВО вооруженным путем
21:16
В Белоруссии заданы районы боевого патрулирования "Орешника"
20:57
Рябков уверен, что 2026-й будет для России годом побед
20:46
Президент РФ обсудил с Совбезом развитие ИИ в интересах обороны
20:32
В России сбор зерна по итогам 2025 года составил 139,4 млн тонн
20:16
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 81%
19:59
Рябков: Москва и Вашингтон приблизились к разрешению украинского конфликта
19:45
Веру Алентову похоронят 29 декабря рядом с Меньшовым
19:31
Россия намерена модернизировать ядерную триаду
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения