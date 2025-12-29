В России снижен возраст принесения присяги гражданина

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности приносить присягу гражданина РФ с 14 лет. Нововведения вступят в силу спустя 10 дней с момента опубликования документа.

Изменения внесены в закон "О гражданстве Российской Федерации". В соответствии с действующими нормами, лица, которые становятся гражданами РФ, должны принести присягу. При этом от такой обязанности в том числе освобождаются те, кому еще не исполнилось 18 лет. Предлагается снизить этот возраст до 14 лет.

Кроме того, устанавливается, что решение о приеме в гражданство РФ будет аннулировано с момента принятия, если человек изначально отказался приносить присягу. Сегодня решение о приеме в гражданство вступает в законную силу со дня принесения присяги гражданина РФ. Если человек не принес присягу в течение года, решение о приеме в гражданство считается недействительным с момента его принятия.

Вместе с тем предусматривается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным, если человек умер до принесения присяги.