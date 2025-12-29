Бывший президент Киргизии Атамбаев лишен всех государственных наград

Президент Киргизии Садыр Жапаров своим указом лишил бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева всех государственных наград. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба киргизского лидера.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, в соответствии с которым во исполнение приговора Первомайского районного суда города Бишкек от 3 июня 2025 года Атамбаев Алмазбек Шаршенович лишается государственных наград", - сказано в сообщении. Атамбаев лишен высшей степени отличия "Герой Кыргызстана", ордена "Манас" II степени, ордена "Данакер" и медали "Данк".

Службе судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре поручено принять меры по изъятию госнаград у Атамбаева для их передачи в фонд государственных наград. "Нынешний указ вступает в силу со дня подписания", - указали в пресс-службе.

Атамбаев занимал пост президента Киргизии в 2011-2017 годах. 8 августа 2019 года он был задержан в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в результате продолжавшейся почти сутки спецоперации. Ему были предъявлены обвинения по нескольким уголовным делам. Атамабев в общей сложности провел в местах лишения свободы более трех лет, был освобожден и почти сразу же покинул республику, согласно официальной версии, для прохождения лечения в Испании.