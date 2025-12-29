В Театре имени Пушкина проходит церемония прощания с Верой Алентовой

В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина проходит церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой, сообщает ТАСС.

По данным агентства, проститься с ней пришла министр культуры России Ольга Любимова. В ходе церемонии свои соболезнования выразил народный артист РФ Александр Олешко.

На Тверском бульваре коллектив Театра Пушкина организовал фотовыставку, посвященную Вере Алентовой. На черно-белых снимках запечатлена игра артистки в спектаклях "Дети солнца", "Разбитое счастье", "Любовь. Письма", "Жил-был я", "Счастливые дни", "Шоколадный солдатик", "Я - женщина", "Девичник club".

Под фотографией, на месте которой ранее находилась афиша спектакля "Мадам Рубинштейн" с Алентовой в главной роли, 25 декабря, в день смерти актрисы, появился стихийный мемориал из свечей и живых цветов.

Церемония началась в 11:00 мск. При этом очередь желающих проститься с Алентовой растянулась на несколько метров. Гроб с телом актрисы размещен на Основной сцене театра. На экране идет демонстрация слайд-шоу из творческой жизни артистки. Гражданская панихида продлится до 13:00 мск, после чего Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище - рядом с супругом, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым.

Всю свою профессиональную жизнь Алентова посвятила Театру Пушкина: в 1965 году она окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ и была принята в труппу. В 2025 году Алентова отметила 60-летие своей службы в театре.