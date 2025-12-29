Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
28 декабря 2025 / 20:33
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
26 декабря 2025 / 11:58
Безопасность
News 24: в январе у берегов ЮАР пройдут учения с участием кораблей РФ
29 декабря 2025 / 11:20
© Mahmoud Khaled/ Getty Images/ТАСС

В водах Южной Атлантики в начале января 2026 года пройдут совместные военно-морские учения КНР, России и ЮАР Mosi 3 ("Дым-3") с участием ВМС Ирана. Об этом со ссылкой на источники информировал южноафриканский портал News 24.

Проведение маневров ожидается 6-9 января. Они пройдут недалеко от мыса Доброй Надежды у Кейптауна. В учениях впервые примут участие боевые корабли Ирана. В ближайшее время они должны зайти в порт Кейптауна.

Тренировки проводятся под оперативным управлением КНР. В заключительной фазе к ним могут присоединиться корабли Индонезии и Эфиопии, указывает портал.

Первоначально Mosi 3 должны были пройти в ноябре с участием ЮАР, РФ и КНР, однако их сроки были перенесены из-за саммита Группы двадцати. Он прошел в конце ноября в Йоханнесбурге под председательством ЮАР.

Первые совместные военно-морские учения КНР, РФ и ЮАР Mosi состоялись в ноябре 2019 года в Атлантическом океане вблизи Кейптауна. Вторые по счету прошли в феврале 2023 года в Индийском океане к северу от города Дурбан.

