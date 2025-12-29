Москалькова пожелала бойцам СВО скорейшего возвращения домой

Что ждать от 2026 года? Прогноз
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с ТАСС пожелала участникам специальной военной операции - скорейшего возвращения домой.
"Мы будет работать и молиться за нашу победу, возвращение наших бойцов живыми и здоровыми, чтобы их дети, жены, матери, родные и близкие встретили и обняли их", - отметила омбудсмен в преддверии Нового года.
Вместе с тем она пожелала, чтобы "в каждую семью пришли мир, благополучие, согласие, любовь и взаимная поддержка". "Все остальное - приходящее и уходящее", - указала Москалькова.