29 декабря 2025 / 11:01
28 декабря 2025 / 20:33
26 декабря 2025 / 11:58
Экономика
Экономика
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии основной торговой сессии
29 декабря 2025 / 11:57
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии основной торговой сессии
© Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 29 декабря демонстрирует положительную динамику, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня к рублю также растет.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС росли на 0,69% и торговались на уровне 2 773,83 и 1 124,71 пункта соответственно. Курс юаня рос на 3,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,071 рубля.

К 10:16 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 774,91 пункта (+0,73%), индекс РТС составлял 1 125,15 пункта (+0,73%). Вместе с тем курс китайской валюты рос до 11,05 рубля (+1,4 копейки).

