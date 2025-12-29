Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии основной торговой сессии

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 29 декабря демонстрирует положительную динамику, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня к рублю также растет.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС росли на 0,69% и торговались на уровне 2 773,83 и 1 124,71 пункта соответственно. Курс юаня рос на 3,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,071 рубля.

К 10:16 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 774,91 пункта (+0,73%), индекс РТС составлял 1 125,15 пункта (+0,73%). Вместе с тем курс китайской валюты рос до 11,05 рубля (+1,4 копейки).