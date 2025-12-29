Президент РФ подписал закон о самозапрете на азартные игры

Граждане РФ теперь могут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Так, гражданин может отказаться от участия в азартных играх путем подачи единому регулятору азартных игр заявления о включении соответствующей информации в перечень физлиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Заявление подается через "Госуслуги", не может быть отозвано и должно содержать срок, на который физическое лицо отказывается от участия в азартных играх (не менее 12 месяцев).

Полномочием по ведению перечня наделена публично-правовая компания "Единый регулятор азартных игр".

После включения соответствующей информации в перечень законом запрещается принимать ставки, в том числе интерактивные, в букмекерских конторах и тотализаторах, выдавать обменные знаки игорного заведения, заключать основанные на риске соглашения о выигрыше соглашения, переводить денежные средства лиц, включенных в перечень, а также направлять таким лицам рекламные сообщения.

Теперь организаторы азартных игр обязаны размещать сведения о порядке подачи заявления о включении и исключении информации о физлице из перечня на своем официальном сайте. В отношении организаторов азартных игр предусмотрена обязанность утвердить положения об ответственной игре, регламентирующие процедуру отказа от участия в азартных играх.