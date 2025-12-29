Долина отказала в требовании выселиться из спорной квартиры до 30 декабря

Певица Лариса Долина отказалась выезжать из спорной квартиры до 30 декабря, несмотря на просьбу покупательницы Полины Лурье. Об этом сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко в беседе с ТАСС.

"Мы попросили передать нам квартиру 30-го числа, представители Долиной ответили отказом", - указала она. Долина заявила, что ее семья съедет не ранее 5 января, уточнила собеседница агентства.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была аннулирована судами нижестоящих инстанций. Согласно решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна из нее выселиться. После этого Мосгорсуд обязал артистку освободить квартиру.

В августе прошлого года стало известно о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, звонивших ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позднее на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов.