29 декабря 2025 / 11:01
28 декабря 2025 / 20:33
26 декабря 2025 / 11:58
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Долина отказала в требовании выселиться из спорной квартиры до 30 декабря
29 декабря 2025 / 12:29
© Елена Афонина/ ТАСС

Певица Лариса Долина отказалась выезжать из спорной квартиры до 30 декабря, несмотря на просьбу покупательницы Полины Лурье. Об этом сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко в беседе с ТАСС.

"Мы попросили передать нам квартиру 30-го числа, представители Долиной ответили отказом", - указала она. Долина заявила, что ее семья съедет не ранее 5 января, уточнила собеседница агентства.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была аннулирована судами нижестоящих инстанций. Согласно решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна из нее выселиться. После этого Мосгорсуд обязал артистку освободить квартиру.

В августе прошлого года стало известно о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, звонивших ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позднее на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов.

