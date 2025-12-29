Российские ВС освободили населенный пункт Диброва в ДНР

Российские войска завершили освобождение населенного пункта Диброва в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе решительных действий завершили освобождение населенного пункта Диброва ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.