Вера Алентова похоронена на Новодевичьем кладбище Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 140 беспилотников ВСУ
Безопасность
Безопасность
Российские ВС освободили населенный пункт Диброва в ДНР
29 декабря 2025 / 12:45
Российские ВС освободили населенный пункт Диброва в ДНР
© Александр Река/ТАСС

Российские войска завершили освобождение населенного пункта Диброва в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе решительных действий завершили освобождение населенного пункта Диброва ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.

Вера Алентова похоронена на Новодевичьем кладбище
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 140 беспилотников ВСУ
Павел Степанов назначен врио полпреда правительства в судах вместо Барщевского
Горелкин: в Госдуме не планируют запрещать рекламу в Telegram
Песков назвал необходимое для прекращения боев решение Киева по Донбассу
В России завершился осенний призыв на военную службу 2025 года
В Max зафиксировано около 80 млн регистраций
В России продлили упрощенный порядок поступления в техникумы
Российские ВС освободили населенный пункт Диброва в ДНР
Долина отказала в требовании выселиться из спорной квартиры до 30 декабря
