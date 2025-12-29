Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
28 декабря 2025 / 20:33
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
26 декабря 2025 / 11:58
Безопасность
Российские ВС освободили населенный пункт Диброва в ДНР
29 декабря 2025 / 12:45
© Александр Река/ТАСС
Российские войска завершили освобождение населенного пункта Диброва в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе решительных действий завершили освобождение населенного пункта Диброва ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.