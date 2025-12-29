В России продлили упрощенный порядок поступления в техникумы

Эксперимент по упрощенному поступлению в организации среднего профессионального образования (СПО) России продлен до 2029 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

В конце прошлого учебного года в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области был запущен эксперимент, в рамках которого выпускники девятых классов, решившие поступать в колледжи и техникумы, смогли получить аттестат об основном общем образовании в упрощенном порядке. Таким ученикам в ходе государственной итоговой аттестации (ГИА) разрешили сдавать не четыре экзамена, как их сверстникам, а два - русский язык и математику.

Теперь этот эксперимент будет продлен до 2029 года. Кроме того, будет расширен перечень регионов, которые принимают в нем участие. Так, в полный список участников вошли Татарстан, Камчатский край, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Ростовская область, Смоленская область, Тверская область, Тюменская область, Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ.