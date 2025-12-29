В Max зафиксировано около 80 млн регистраций

В национальном мессенджере Max уже зарегистрировались порядка 80 млн человек. Об этом информировали в пресс-службе платформы.

По состоянию на 17 декабря было зафиксировано 75 млн регистраций.

Отмечается, что "с момента запуска мессенджера пользователи отправили свыше 10 млрд сообщений и совершили 2,2 млрд звонков".

Согласно данным исследовательской компании Mediascope, на середину текущего месяца число ежедневных пользователей Max достигло 46,4 млн человек, что соответствует 37,7% населения РФ. В Max обратили внимание, что в декабре был зафиксирован рекордный охват - 51 млн пользователей в сутки.

Кроме того, в Max зарегистрировано свыше 140 тыс. каналов госструктур, компаний и блогеров. Их суммарная аудитория составляет около 45 млн человек.