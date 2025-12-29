Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 декабря 2025 / 15:54
КОТИРОВКИ
USD
29/12
77.6923
EUR
29/12
91.2066
Новости часа
Вера Алентова похоронена на Новодевичьем кладбище Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 140 беспилотников ВСУ
Москва
29 декабря 2025 / 15:54
Котировки
USD
29/12
77.6923
0.0000
EUR
29/12
91.2066
0.0000
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
28 декабря 2025 / 20:33
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
26 декабря 2025 / 11:58
Если Киев не хочет мира,
мы решим все задачи СВО
вооруженным путем
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Военная индустрия / Политика и религия
Безопасность
В России завершился осенний призыв на военную службу 2025 года
29 декабря 2025 / 13:31
В России завершился осенний призыв на военную службу 2025 года
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

В России завершился осенний призыв на военную службу 2025 года, для ее прохождения были направлены 135 тыс. граждан. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Завершен осенний 2025 года призыв граждан на военную службу. В соответствии с указом президента РФ от 29 сентября 2025 г. №690 осенью текущего года для прохождения военной службы в Вооруженные силы РФ и другие войска и воинские формирования призваны и направлены 135 тыс. человек", - указали в российском военном ведомстве.

Уточняется, что, как и в предыдущие призывы, молодые люди имели право выбора пройти военную службу в различных видах вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

"Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. В научные и научно-производственные подразделения были направлены 680 чел., а в спортивные роты - 240 призывников из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта", - указали в министерстве.

По данным МО РФ, с целью обеспечения воинских перевозок были задействованы 17 рейсов самолетов авиации вооруженных сил, 104 рейса гражданской авиации, 13 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей.

Кроме того, подчеркивается, что "военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания".

Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Если Киев не хочет мира,
мы решим все задачи СВО
вооруженным путем
Владимир Путин
Все интервью
14:45
Вера Алентова похоронена на Новодевичьем кладбище
14:31
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 140 беспилотников ВСУ
14:15
Павел Степанов назначен врио полпреда правительства в судах вместо Барщевского
13:59
Горелкин: в Госдуме не планируют запрещать рекламу в Telegram
13:43
Песков назвал необходимое для прекращения боев решение Киева по Донбассу
13:31
В России завершился осенний призыв на военную службу 2025 года
13:16
В Max зафиксировано около 80 млн регистраций
12:59
В России продлили упрощенный порядок поступления в техникумы
12:45
Российские ВС освободили населенный пункт Диброва в ДНР
12:29
Долина отказала в требовании выселиться из спорной квартиры до 30 декабря
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения