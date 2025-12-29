В России завершился осенний призыв на военную службу 2025 года

В России завершился осенний призыв на военную службу 2025 года, для ее прохождения были направлены 135 тыс. граждан. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Завершен осенний 2025 года призыв граждан на военную службу. В соответствии с указом президента РФ от 29 сентября 2025 г. №690 осенью текущего года для прохождения военной службы в Вооруженные силы РФ и другие войска и воинские формирования призваны и направлены 135 тыс. человек", - указали в российском военном ведомстве.

Уточняется, что, как и в предыдущие призывы, молодые люди имели право выбора пройти военную службу в различных видах вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

"Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. В научные и научно-производственные подразделения были направлены 680 чел., а в спортивные роты - 240 призывников из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта", - указали в министерстве.

По данным МО РФ, с целью обеспечения воинских перевозок были задействованы 17 рейсов самолетов авиации вооруженных сил, 104 рейса гражданской авиации, 13 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей.

Кроме того, подчеркивается, что "военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания".