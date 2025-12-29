Песков назвал необходимое для прекращения боев решение Киева по Донбассу

Смелое и ответственное решение Киева по Донбассу, о котором накануне упоминал помощник президента РФ Юрий Ушаков, это полный вывод вооруженных сил за пределы административных границ Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Разумеется, это отход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ", - указал он.