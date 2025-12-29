Что ждать от 2026 года? Прогноз
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Песков назвал необходимое для прекращения боев решение Киева по Донбассу
© Артем Геодакян/ ТАСС
Смелое и ответственное решение Киева по Донбассу, о котором накануне упоминал помощник президента РФ Юрий Ушаков, это полный вывод вооруженных сил за пределы административных границ Донецкой и Луганской народных республик.
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
"Разумеется, это отход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ", - указал он.