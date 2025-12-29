Горелкин: в Госдуме не планируют запрещать рекламу в Telegram

Госдума не будет запрещать рекламу в Telegram. Соответствующее сообщение разместил первый зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") в своем канале в Max.

Он отметил, что важным событием для российского рынка цифровой рекламы стал запрет на продвижение через Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Это подтолкнуло рекламодателей к поиску альтернативных площадок, в топ-3 лидеров оказались VK, TikTok и Telegram.

"Что касается Telegram, его перспективы на рекламном рынке России считаю более ясными. Платформа одной из первых поддержала закон о маркировке интернет-рекламы, а на сегодняшний день предлагает довольно богатый инвентарь: от официальной рекламной платформы до размещений у инфлюенсеров, в чат-ботах и приложениях. Идей и планов запрещать рекламу в Telegram в Госдуме нет", - указал Горелкин.

При этом он обратил внимание, что крупные рекламодатели осторожно планировали бюджеты на 2026 год: "в частных разговорах некоторые сомневались в безоблачном будущем иностранных площадок". "Некоторые их опасения представляются вполне разумными - политика самоограничения, которой придерживается TikTok, чрезмерно затянулась и вызывает все больше вопросов", - отметил депутат.

Закон о запрете распространять рекламу на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций вступил в силу 1 сентября текущего года. Ответственность за нарушение запрета несут как рекламодатели, так и распространители рекламы - наказания за такие правонарушения закреплены в Кодексе РФ об административных правонарушениях.