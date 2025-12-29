Павел Степанов назначен врио полпреда правительства в судах вместо Барщевского

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Павла Степанова врио полпреда правительства России в Конституционном и Верховном судах РФ вместо Михаила Барщевского. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин возложил временное исполнение обязанностей полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах Российской Федерации на Павла Степанова", - следует из сообщения.

Вместе с тем он сохранит должность главы департамента сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования правительства.

Степанов родился в Москве, выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова, имеет степень кандидата юридических наук. В 1999 году возглавил правовое управление Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. В 2004 году был назначен референтом в Государственно-правовом управлении президента РФ. В 2010 году сменил должность на первого замгенерального директора по корпоративному управлению ФГУП "РТРС". В 2014 году стал главой "Централ Партнершип". В 2018 году занял пост советника, а в дальнейшем - замминистра культуры РФ. Через два года уже был на должности директора Департамента сопровождения законопроектной деятельности Правительства.

Барщевский покинул должность полпреда правительства в судах в связи с выходом на пенсию - 27 декабря он отметил 70-летний юбилей.