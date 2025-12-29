Что ждать от 2026 года? Прогноз
Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 140 беспилотников ВСУ
29 декабря 2025 / 14:31
© Александр Река/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 2 оперативно-тактические ракеты "Гром" и 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что "средствами ПВО сбиты 2 оперативно-тактические ракеты "Гром" и 140 беспилотников самолетного типа".
За все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 105 805 беспилотников, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 775 танков и других боевых бронемашин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 240 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 291 единица специальной военной автомобильной техники, указали в МО РФ.