Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 140 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 2 оперативно-тактические ракеты "Гром" и 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

За все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 105 805 беспилотников, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 775 танков и других боевых бронемашин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 240 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 291 единица специальной военной автомобильной техники, указали в МО РФ.