Народная артистка РФ Вера Алентова похоронена на Новодевичьем кладбище на участке № 5 рядом с супругом народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым, сообщает ТАСС.

Алентова почувствовала себя плохо 25 декабря во время гражданской панихиды по народному артисту РФ Анатолию Лобоцкому в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Ее госпитализировали. Впоследствии стало известно, что актриса скончалась в возрасте 83 лет.

Гражданская панихида по Алентовой прошла 29 декабря в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.