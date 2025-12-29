Что ждать от 2026 года? Прогноз
Вера Алентова похоронена на Новодевичьем кладбище
29 декабря 2025 / 14:45
© Владимир Киселев/ ТАСС
Народная артистка РФ Вера Алентова похоронена на Новодевичьем кладбище на участке № 5 рядом с супругом народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым, сообщает ТАСС.
Алентова почувствовала себя плохо 25 декабря во время гражданской панихиды по народному артисту РФ Анатолию Лобоцкому в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Ее госпитализировали. Впоследствии стало известно, что актриса скончалась в возрасте 83 лет.
Гражданская панихида по Алентовой прошла 29 декабря в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.