29 декабря 2025 / 11:01
28 декабря 2025 / 20:33
26 декабря 2025 / 11:58
Безопасность
Матвиенко констатировала отсутствие аналогов "Орешника", "Посейдона", "Буревестника" в мире
29 декабря 2025 / 14:59
Матвиенко констатировала отсутствие аналогов "Орешника", "Посейдона", "Буревестника" в мире
© Александр Щербак/ ТАСС

Военно-промышленный комплекс России следует поблагодарить за то, что было сделано в 2025 году. Такое мнение выразила председатель СФ Валентина Матвиенко в интервью "России-24".

"За этот уходящий год хотелось бы сказать огромные слова благодарности нашему военно-промышленному комплексу, который под руководством верховного главнокомандующего сделал все, чтобы обеспечить наших бойцов всем необходимым вооружением, всем тем, что нужно для победы", - отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что российские ученые и конструкторы разработали и внедрили новые виды вооружения - комплексы "Орешник", "Посейдон", "Буревестник", которые не имеют аналогов в мире.

"Это, безусловно, огромное достижение, и наши оппоненты просто не могут теперь с этим не считаться", - указала она. 

