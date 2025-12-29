Военно-промышленный комплекс России следует поблагодарить за то, что было сделано в 2025 году. Такое мнение выразила председатель СФ Валентина Матвиенко в интервью "России-24".

"За этот уходящий год хотелось бы сказать огромные слова благодарности нашему военно-промышленному комплексу, который под руководством верховного главнокомандующего сделал все, чтобы обеспечить наших бойцов всем необходимым вооружением, всем тем, что нужно для победы", - отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что российские ученые и конструкторы разработали и внедрили новые виды вооружения - комплексы "Орешник", "Посейдон", "Буревестник", которые не имеют аналогов в мире.

"Это, безусловно, огромное достижение, и наши оппоненты просто не могут теперь с этим не считаться", - указала она.