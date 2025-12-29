Песков анонсировал разговор президентов РФ и США "в самое ближайшее время"

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится очень скоро. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В самое ближайшее время", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как скоро состоится телефонный разговор Путина и Трампа после переговоров президента США с Владимиром Зеленским.

В минувшее воскресенье прошла встреча Трампа и Зеленского в поместье американского лидера Мар-а-Лаго в штате Флорида. В этот же день перед встречей с Зеленским глава Белого дома позвонил Путину. Трамп сообщил, что их общение продолжалось около 2,5 часа.