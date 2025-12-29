Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Зеленский не отменит военное положение на Украине до получения гарантий безопасности В МВД предупредили об опасности цифровых открыток "С новым годом!"
29 декабря 2025 / 11:01
28 декабря 2025 / 20:33
26 декабря 2025 / 11:58
В МВД предупредили об опасности цифровых открыток "С новым годом!"
29 декабря 2025 / 15:30
В МВД предупредили об опасности цифровых открыток "С новым годом!"
Мошенники могут отправлять новогодние открытки, которые содержат вирусы, предоставляющие доступ мошенникам к гаджету. Об этом сказано в материалах, подготовленных управлением по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ во взаимодействии с сенатором РФ Артемом Шейкиным.

"Открытки, видео, архивы с названием "С Новым годом!". Формат не важен - работает эффект неожиданности. Один клик, и вместо Деда Мороза на устройстве появляется троян или майнер", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в январские праздники сообщения "выручи, срочно" звучат особенно правдоподобно. "Все в разъездах, связь нестабильна. Этим пользуются злоумышленники, применяя взломанные аккаунты и ИИ-подмену голоса", - следует из материалов.

Кроме того, следует быть внимательными при покупке подарков. "Скидка 90% только сегодня", "последний iPhone по цене елочных игрушек", "доставка за рубль", - аналогичными уловками пользуются мошенники.

Вместе с тем в праздники многие меняют смартфоны и ноутбуки, переносят данные и аккаунты. В этот момент чаще всего временно отключают двухфакторную защиту, вводят пароли на сомнительных сервисах или передают коды подтверждения. "Отдельный риск - продажа старых устройств без выхода из аккаунтов и полного сброса данных", - сказано в материалах.

