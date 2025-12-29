Зеленский не отменит военное положение на Украине до получения гарантий безопасности

Военное положение на Украине не будет отменено, пока Киев не получит от своих партнеров гарантии безопасности. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на записи, отрывок из которой приводит украинское издание "Новости. Live".

"Военное положение завершится, когда на Украине появятся гарантии безопасности, которые подразумевают мониторинг партнеров и их присутствие", - сказал он.

Зеленский отметил, что при принятии такого решения будет учитываться мнение военного командования. Киев рассчитывает получить гарантии безопасности параллельно с подписанием 20 пунктов мирного соглашения, добавил он.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор не раз продлевались. Законы об очередном продлении этих режимов вносит в парламент Зеленский, как правило, за две-три недели до истечения их срока. Действием военного положения власти страны объясняют отказ от проведения выборов, сроки которых давно уже прошли.