Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 декабря 2025 / 17:38
КОТИРОВКИ
USD
29/12
77.6923
EUR
29/12
91.2066
Новости часа
Зеленский не отменит военное положение на Украине до получения гарантий безопасности В МВД предупредили об опасности цифровых открыток "С новым годом!"
Москва
29 декабря 2025 / 17:38
Котировки
USD
29/12
77.6923
0.0000
EUR
29/12
91.2066
0.0000
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
28 декабря 2025 / 20:33
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
26 декабря 2025 / 11:58
Если Киев не хочет мира,
мы решим все задачи СВО
вооруженным путем
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Безопасность / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Безопасность
Зеленский не отменит военное положение на Украине до получения гарантий безопасности
29 декабря 2025 / 15:45
Зеленский не отменит военное положение на Украине до получения гарантий безопасности
© AP Photo/ Markus Schreiber/ТАСС

Военное положение на Украине не будет отменено, пока Киев не получит от своих партнеров гарантии безопасности. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на записи, отрывок из которой приводит украинское издание "Новости. Live".

"Военное положение завершится, когда на Украине появятся гарантии безопасности, которые подразумевают мониторинг партнеров и их присутствие", - сказал он.

Зеленский отметил, что при принятии такого решения будет учитываться мнение военного командования. Киев рассчитывает получить гарантии безопасности параллельно с подписанием 20 пунктов мирного соглашения, добавил он.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор не раз продлевались. Законы об очередном продлении этих режимов вносит в парламент Зеленский, как правило, за две-три недели до истечения их срока. Действием военного положения власти страны объясняют отказ от проведения выборов, сроки которых давно уже прошли.

Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Если Киев не хочет мира,
мы решим все задачи СВО
вооруженным путем
Владимир Путин
Все интервью
15:45
Зеленский не отменит военное положение на Украине до получения гарантий безопасности
15:30
В МВД предупредили об опасности цифровых открыток "С новым годом!"
15:16
Песков анонсировал разговор президентов РФ и США "в самое ближайшее время"
14:59
Матвиенко констатировала отсутствие аналогов "Орешника", "Посейдона", "Буревестника" в мире
14:45
Вера Алентова похоронена на Новодевичьем кладбище
14:31
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 140 беспилотников ВСУ
14:15
Павел Степанов назначен врио полпреда правительства в судах вместо Барщевского
13:59
Горелкин: в Госдуме не планируют запрещать рекламу в Telegram
13:43
Песков назвал необходимое для прекращения боев решение Киева по Донбассу
13:31
В России завершился осенний призыв на военную службу 2025 года
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения