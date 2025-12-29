Певица Татьяна Дасковская, известная исполнением песни "Прекрасное далеко" в телефильме "Гостья из будущего", скончалась 20 ноября в возрасте 79 лет. Ее похоронили на Заборьевском кладбище в Московской области, следует из информации на портале "Кино-театр.ру".

"Годы жизни 25.06.1946 - 20.11.2025. Похоронена на Заборьевском кладбище, Московская область, городской округ Домодедово", - сказано в сообщении.

За годы (1972 - 1996) творческой работы на киностудиях СССР Дасковская участвовала в озвучивании более 200 фильмов. При этом ее имя упоминается только в пяти.

Татьяна Дасковская родилась 25 июня 1946 года в Москве. По образованию была дирижером хора. В 1999 году она переехала в ФРГ, где выступала актрисой театра "Гезанг".