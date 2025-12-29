Валерий Герасимов: российские войска наступают по всему фронту

Войска Объединенной группировки ведут наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части, нанося поражение противнику, успешно продвигается вглубь его обороны. Об этом заявил 29 декабря на совещании о ситуации в зоне специальной военной операции с участием президента России Владимира Путина начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По словам НГШ, «в декабре уже освобождено более 700 квадратных километров территории и 32 населенных пункта, что является самым высоким показателем продвижения за месяц за весь уходящий год. Всего в этом году под наш контроль перешло 6 640 квадратных километров территории и 334 населенных пункта.

Противник каких-либо активных наступательных действий не предпринимает. Основные усилия сосредоточены на укреплении своей обороны, и он пытается замедлить темпы нашего наступления проведением контратак на отдельных участках и массированным применением дронов.

Группировка войск «Север» продолжает расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. В декабре вслед за Волчанском установлен контроль над пятью населенными пунктами в этих областях. Одновременно с решением боевых задач инженерные подразделения группировки проводят разминирование территорий Суджанского, Глушковского и Коренёвского районов Курской области. Большую помощь в этом вопросе оказали подразделения Корейской народной армии.

Соединения группировки «Запад» продолжают разгром формирований противника восточнее Купянска на левом берегу реки Оскол. Территория, контролируемая окруженной группировкой ВСУ на левом берегу, сокращена более чем в два раза. Сегодня завершено освобождение населенных пунктов Богуславка и Диброва. На краснолиманском и рубцовском направлениях соединения и воинские части группировки «Запад» активно продвигаются в городе Красный Лиман. Продолжается уничтожение формирований противника, окруженных в Дробышево. Более половины населенных пунктов контролируется российскими войсками.

Войска южной группировки после освобождения Северска наступают на широком фронте в направлении Славянска, продолжают освобождение Константиновки.

Соединения и части группировки войск «Центр» после освобождения Красноармейска и Димитрова развивают наступление на широком фронте. Севернее Красноармейско-Димитровской агломерации и в Гришино под наш контроль перешла вся юго-восточная часть населенного пункта.

Одновременно с этим войска группировки успешно создают зону безопасности в Днепропетровской области. Около половины населенного пункта Новопавловка уже освобождено, идут уличные бои в Новоподгородном.

Группировка войск «Восток» продолжает развивать наступление в Запорожской области на западном берегу реки Гайчур вглубь обороны противника.

Войска группировки «Днепр» наступают в направлении города Запорожье, освобожден населенный пункт Лукьяновское, завершается освобождение Приморского, ведутся уличные бои в Орехове.

Выполнение задач по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено в соответствии с замыслом», заключил свой доклад Герасимов.