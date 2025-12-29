WP: Нетаньяху намерен убедить Трампа еще раз нанести удар по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на предстоящей 29 декабря встрече с президентом США Дональдом Трампом попытается убедить Вашингтон разрешить атаковать ракетные объекты на территории Ирана. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Washington Post (WP).

Сообщается, что Нетаньяху продолжает видеть в Иране региональную угрозу для интересов еврейского государства и нацелен добиться от Соединенных Штатов либо разрешения на удары со стороны израильской армии, либо прямого вмешательства американских ВС. Кроме того, политик попытается убедить Трампа занять более жесткую позицию по сектору Газа и добиться гарантий силового разоружения подразделений радикального палестинского движения ХАМАС до вывода израильских войск с территорий анклава, отраженных во втором этапе мирного плана американского лидера.

WP полагает, что премьеру Израиля вряд ли удастся достичь своих целей, так как Трамп в настоящее время стремится к тому, чтобы избежать эскалации напряженности на Ближнем Востоке и продолжить реализацию собственной миротворческой повестки.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика совершила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. Режим прекращения огня между Израилем и Ираном вступил в силу 24 июня.