Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству

Выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поэтапно, в соответствии с планом специальной военной операции. Войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника. Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президента России Владимир Путин, выступая 29 декабря на совещании о ситуации в зоне специальной военной операции с участием Министра обороны РФ Андрея Белоусова, начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Валерия Герасимова и командующих группировками войск.

Как отметил президент, «командующие группировками войск доложили сейчас обстановку, и прошу продолжить выполнение задач специальной военной операции в соответствии с замыслами и планами Генерального Штаба.

Хочу высказать слова благодарности еще раз всем российским военнослужащим, в настоящее время выполняющим боевые задачи на линии боевого соприкосновения, на линии фронта.

Безусловно, в успехах на фронте российских Вооруженных Сил решающая роль принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые, освобождая землю Донбасса, ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой.

Хочу к ним напрямую обратиться и подчеркнуть. Уважаемые товарищи!

Вы, безусловно, служите примером служения Отечеству, служения Родине, работаете, выполняете свои боевые задачи на благо нашей великой России. Благодарю вас за доблестную службу Отечеству и поздравляю с наступающим Новым годом.