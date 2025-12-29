Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 декабря 2025 / 18:57
КОТИРОВКИ
USD
29/12
77.6923
EUR
29/12
91.2066
Новости часа
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Москва
29 декабря 2025 / 18:57
Котировки
USD
29/12
77.6923
0.0000
EUR
29/12
91.2066
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Кризис на Украине / СВО
Безопасность
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству

Выполнение задач по освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей осуществляется поэтапно, в соответствии с планом специальной военной операции. Войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника. Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президента России Владимир Путин, выступая 29 декабря на совещании о ситуации в зоне специальной военной операции с участием Министра обороны РФ Андрея Белоусова, начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Валерия Герасимова и командующих группировками войск.

Как отметил президент, «командующие группировками войск доложили сейчас обстановку, и прошу продолжить выполнение задач специальной военной операции в соответствии с замыслами и планами Генерального Штаба.

Хочу высказать слова благодарности еще раз всем российским военнослужащим, в настоящее время выполняющим боевые задачи на линии боевого соприкосновения, на линии фронта.

Безусловно, в успехах на фронте российских Вооруженных Сил решающая роль принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые, освобождая землю Донбасса, ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой.

Хочу к ним напрямую обратиться и подчеркнуть. Уважаемые товарищи!

Вы, безусловно, служите примером служения Отечеству, служения Родине, работаете, выполняете свои боевые задачи на благо нашей великой России. Благодарю вас за доблестную службу Отечеству и поздравляю с наступающим Новым годом.

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
17:49
Валерий Герасимов: российские войска наступают по всему фронту
16:59
Глава ЦБ Ирана подал в отставку из-за ослабления нацвалюты
16:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 360 военных
16:28
WP: Нетаньяху намерен убедить Трампа еще раз нанести удар по Ирану
16:15
Скончалась исполнительница песни "Прекрасное далеко" Татьяна Дасковская
15:45
Зеленский не отменит военное положение на Украине до получения гарантий безопасности
15:30
В МВД предупредили об опасности цифровых открыток "С новым годом!"
15:16
Песков анонсировал разговор президентов РФ и США "в самое ближайшее время"
14:59
Матвиенко констатировала отсутствие аналогов "Орешника", "Посейдона", "Буревестника" в мире
14:45
Вера Алентова похоронена на Новодевичьем кладбище
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения