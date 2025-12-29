Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 360 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 360 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 205 военнослужащих, "Запад" - более 210 военнослужащих, "Южная" - до 205, "Центр" - свыше 495, "Восток" - до 190, "Днепр" - более 55 военнослужащих.