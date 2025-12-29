Глава ЦБ Ирана подал в отставку из-за ослабления нацвалюты

Глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку ввиду существенного ослабления национальной валюты. Вероятно, что президент исламской республики Масуд Пезешкиан примет его заявление, заявил замглавы президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи, передает агентство Nour News.

Вместе с тем глава пресс-службы ЦБ Ирана Мостафа Гамари Вафа в интервью агентству Fars отметил, что вопрос отставки Фарзина не является чем-то новым. В Центробанке республики проводятся необходимые консультации, о результатах которых станет известно позднее, добавил он.

В понедельник около 12:00 в центре Тегерана начались протесты торговцев на фоне заметного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По данным агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению.

Согласно информации иранского портала TGJU, отслеживающего динамику цен на валюту и золото, за минувший год цена за один доллар выросла на 83,8%, и на этот момент составляет порядка 1 млн 385 тыс. риалов. За последние три года доллар США по отношению к иранскому риалу укрепился приблизительно на 219%.