Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Безопасность
Как заявил сегодня СМИ министр иностранных дел России, Киев пытался атаковать госрезиденцию Путина с использованием БПЛА. Сведений о пострадавших и ущербе не поступало. Цели ответного российского удара уже определены.
По словам министра, ВСУ в ночь на 29 декабря предприняли атаку беспилотниками на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Уничтожен 91 БПЛА.
Лавров сообщил, что объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены, а переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма.
Вместе с тем глава российской дипломатии подчеркнул, что РФ не намерена выходить из переговорного процесса после нынешней атаки ВСУ.