Туск полагает, что до завершения мирных переговоров по Украине еще далеко

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает далекой перспективу завершения мирных переговоров по Украине.

"До окончания переговоров все еще далеко", - указал он в соцсети X по итогам консультаций с лидерами Европы после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Туск посчитал за "успех" переговоров заявление Вашингтона об участии в гарантиях безопасности для Киева. Вместе с тем, по его словам, заключение мира на Украине на российских условиях будет означать "поражение Запада и Украины в противоборстве".

В минувшее воскресенье Трамп принял Зеленского в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида). После двухсторонних переговоров, которые продолжались более двух часов, Трамп и Зеленский провели по видеосвязи разговор с европейскими лидерами. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, речь шла о гарантиях безопасности.

В ходе совместной пресс-конференции с Зеленским Трамп признал, что территориальный вопрос остается нерешенным.

В преддверии встречи с Зеленским президент США провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Трамп оценил беседу как очень хорошую и продуктивную.