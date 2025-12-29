Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
29 декабря 2025 / 20:29
29 декабря 2025 / 18:26
Экономика
Стоимость золота опустилась ниже $4 450
29 декабря 2025 / 17:43
Стоимость золота опустилась ниже $4 450
© Донат Сорокин/ ТАСС

Цена фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась ниже $4 450 за тройскую унцию впервые с 22 декабря текущего года. Стоимость фьючерсов на драгметаллы на биржах Comex и Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) демонстрирует снижение от 5% до 13%.

По состоянию на 16:42 мск, цена золота снижалась на 2% и составляла $4 446,9 за тройскую унцию. К 17:02 мск стоимость драгметалла ускорила снижение и торговалась на уровне $4 422,8 за тройскую унцию (-2,53%).

Вместе с тем стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex демонстрировала снижение на 6,04% и составляла $72,53 за тройскую унцию. Цена фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на бирже NYMEX снижалась на 13,63%, до $1 747,5 за тройскую унцию, а стоимость фьючерса на платину с поставкой в январе 2026 года на этой же бирже составляла $2 200,2 за тройскую унцию (-10,97%). 

