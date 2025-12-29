Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин заявил о перспективах полного освобождения Донбасса
29 декабря 2025 / 17:59
© Гавриил Григоров/ ТАСС
Президент России Владимир Путин заявил о перспективах полного освобождения территории Донбасса. На это он обратил внимание в ходе совещания по ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).
"Освобождение Северска и эффективная работа в Константиновке позволяет войскам во взаимодействии с войсками "Запад" и "Центр" полностью освободить территорию Донбасса", - отметил глава государства.
По его словам, на этом важнейшем направлении Южная группировка войск демонстрирует хороший темп. "Я уже имел удовольствие разговаривать с вашими подчиненными. Еще раз передавайте им самые наилучшие пожелания и благодарность за успешную работу", - сказал Путин, обращаясь к командующему группировкой.