Российская комедия "Елки 12" режиссеров Ольги Долматовской, Андрея Силкина, Бориса Дергачева и Юрия Коробейникова возглавила кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 155 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 25 по 28 декабря.

Сюжет картины рассказывает о девятилетнем мальчике из Кирова, который, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. В ролях Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова, Андрей Максимов и другие.

На второй строчке расположился российский фильм "Три богатыря и свет клином", собравший 133,4 млн рублей за прошедшие выходные.

Третьим стал российский фильм "Невероятные приключения Шурика", собравший 35,5 млн рублей за выходные. Роли исполнили Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Павел Воля, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, Филипп Киркоров и другие.