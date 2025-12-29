Зеленский считает, что мирное соглашение должно выноситься на референдум

Владимир Зеленский выступил за вынесение возможного проекта соглашения об урегулировании конфликта на Украине на референдум, фактически отказавшись от сказанного на встрече с президентом США Дональдом Трампом, что документ может быть одобрен парламентом.

"А 20-пунктный план, мы полагаем, требуется закрепить на референдуме. Все понимают, что это наиболее крепкое оформление документа. Речь идет про открытое волеизъявление не одного человека, не 450, а миллионов", - сказал он при общении с журналистами, передает агентство РБК-Украина.

Зеленский отметил, что для проведения референдума потребуется установить режим прекращения огня по меньшей мере на 60 дней. "Не все с этим согласны", - указал он.

В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп принял Зеленского в своем поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида). После встречи Зеленский высказал мнение, что мирное соглашение может быть одобрено путем голосования в Верховной раде, хотя до встречи с американским лидером настаивал на необходимости проведения референдума.

Трамп, в свою очередь, отметил, что мог бы приехать и выступить перед парламентом, если это поможет Киеву заключить соглашение.