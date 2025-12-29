Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Forbes: Бейонсе получила статус долларового миллиардера
© Justin Sullivan/ Getty Images/ТАСС

Американская певица Бейонсе (Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) стала пятым музыкантом в списке Forbes, чье состояние превысило миллиард долларов.

Согласно данным издания, в списке миллиардеров 22 артиста, в том числе пятеро музыкантов. Среди них, помимо Бейонсе, ее супруг Jay-Z (Шон Картер), Брюс Спрингстин, Рианна (Робин Рианна Фенти) и Тейлор Свифт. Бейонсе смогла получить новый статус благодаря выпущенному в прошлом году альбому Cowboy Carter и "самому кассовому концертному туру" 2025 года.

Бейонсе родилась в 1981 году в Техасе. Считается одной из самых популярных и влиятельных исполнительниц в США двух последних десятилетий. Продано свыше 200 млн ее записей, она становилась обладательницей премии Grammy 32 раза - больше любого другого артиста.

