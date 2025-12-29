Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
Общество / Арабо-израильское урегулирование / Ближневосточный кризис
Общество
В ХАМАС подтвердили гибель главы военного крыла движения в Газе Мухаммеда Синвара
29 декабря 2025 / 18:59
В ХАМАС подтвердили гибель главы военного крыла движения в Газе Мухаммеда Синвара
© AP Photo/ Abdel Kareem Hana/ТАСС

Палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы и официального представителя своего военного крыла - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама". 

"Глава "Бригад Иззэддина аль-Кассама" Мухаммед Синвар погиб в Газе. Подтверждаем также, что официальный представитель группировки Абу Убайда был убит, но мы продолжим его дело", - сказал новый представитель вооруженного крыла ХАМАС. Его имя пока не называется. Кроме того, радикалы информировали, что вместе с Синваром погиб командир одного из подразделений группировки, действовавшего на юге сектора Газа.

Израильская армия официально объявила о нейтрализации Синвара 31 мая. Военные утверждали, что он и несколько полевых командиров ХАМАС были убиты 13 мая в ходе точечного удара по территории Европейской больницы в районе города Хан-Юнис на юге палестинского анклава. 

