ВЦИОМ: россияне в среднем прочитали за год девять книг

Россияне прочитали или прослушали в среднем девять книг за минувший год. Об этом свидетельствуют данные исследования Российского общества "Знание" и АЦ ВЦИОМ, передает ТАСС.

"У россиян чтение остается самым распространенным форматом просвещения. В 2025 году 62% опрошенных прочитали или прослушали хотя бы одну книгу. В среднем каждый читающий россиянин за год прочитал или прослушал девять книг", - следует из материалов опроса.

Отмечается, что наиболее высокие показатели чтения зафиксированы среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга - в среднем 13 книг в год, а также среди опрошенных с высшим образованием - 11 книг. Вместе с тем 7% респондентов прочитали за год 30 книг и более, а 4% участников опроса - 50 книг и более, еще 2% сограждан отметили, что за год прочитали свыше 100 книг.

Согласно результатам исследования, 49% россиян читали или слушали книги для удовольствия, при этом 36% - для саморазвития, еще 10% - для работы или учебы.

Исследование проводилось в декабре текущего года среди 1 600 россиян старше 18 лет, проживающих более чем в 79 регионах РФ.