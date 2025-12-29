Лавров: Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку на резиденцию Путина

Киев в ночь на понедельник предпринял атаку с использованием 91 беспилотника на госрезиденцию президента России в Новгородской области. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров при общении с журналистами.

"В ночь с 28 на 29 декабря киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного аппарата дальнего действия на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Все БПЛА нейтрализованы средствами противовоздушной обороны ВС РФ", - указал он.

По словам главы МИД, информации о пострадавших и ущербе от обломков беспилотников не поступало. Он также отметил, что соответствующая атака была совершена "в ходе интенсивных переговоров между РФ и США по урегулированию украинского конфликта".

Лавров подчеркнул, что подобные действия не останутся без ответа. Вместе с тем он заявил, что Москва не намерена выходить из переговорного процесса с Вашингтоном.