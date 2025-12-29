Ici: Брижит Бардо похоронят на кладбище Сен-Тропе

Французскую актрису и зоозащитницу Брижит Бардо будет похоронят на морском кладбище коммуны Сен-Тропе. Об этом информировало радио Ici, ссылаясь на мэрию коммуны Сен-Тропе, где проживала актриса.

Ранее Бардо отмечала, что желает быть захороненной на территории своей виллы, а не на городском кладбище, чтобы толпы поклонников не повредили могилы ее родителей, похороненных там. Однако, по данным радиостанции, позже она изменила свое решение.

Морское кладбище Сен-Тропе расположено на берегу моря неподалеку от центра города. Актрису похоронят в склепе неподалеку от могилы режиссера Роже Вадима (при рождении Вадим Игоревич Племянников) - ее первого супруга, который, по словам актрисы, "сделал ее той, кем она стала".

Agence France-Presse со ссылкой на Фонд Брижит Бардо сообщило, что похороны состоятся 7 января в 11:00 по местному времени (13:00 мск).

Как сообщили ТАСС в "Фонде Брижит Бардо", французская актриса скончалась в возрасте 91 года. Причина ее смерти не называется.