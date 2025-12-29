Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 декабря 2025 / 22:00
КОТИРОВКИ
USD
29/12
77.6923
EUR
29/12
91.2066
Новости часа
Ndjoni Sango: Туадера с отрывом побеждает на президентских выборах в ЦАР Ушаков: президенты РФ и США провели новый разговор
Москва
29 декабря 2025 / 22:00
Котировки
USD
29/12
77.6923
0.0000
EUR
29/12
91.2066
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Культурная среда / Многополярный мир
Общество
Ici: Брижит Бардо похоронят на кладбище Сен-Тропе
29 декабря 2025 / 19:45
Ici: Брижит Бардо похоронят на кладбище Сен-Тропе
© Cattani/ Fox Photos/ Hulton Archive/ Getty Images/ТАСС

Французскую актрису и зоозащитницу Брижит Бардо будет похоронят на морском кладбище коммуны Сен-Тропе. Об этом информировало радио Ici, ссылаясь на мэрию коммуны Сен-Тропе, где проживала актриса.

Ранее Бардо отмечала, что желает быть захороненной на территории своей виллы, а не на городском кладбище, чтобы толпы поклонников не повредили могилы ее родителей, похороненных там. Однако, по данным радиостанции, позже она изменила свое решение. 

Морское кладбище Сен-Тропе расположено на берегу моря неподалеку от центра города. Актрису похоронят в склепе неподалеку от могилы режиссера Роже Вадима (при рождении Вадим Игоревич Племянников) - ее первого супруга, который, по словам актрисы, "сделал ее той, кем она стала".

Agence France-Presse со ссылкой на Фонд Брижит Бардо сообщило, что похороны состоятся 7 января в 11:00 по местному времени (13:00 мск). 

Как сообщили ТАСС в "Фонде Брижит Бардо", французская актриса скончалась в возрасте 91 года. Причина ее смерти не называется.

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
20:47
Ndjoni Sango: Туадера с отрывом побеждает на президентских выборах в ЦАР
20:30
Ушаков: президенты РФ и США провели новый разговор
20:15
Цена золота опустилась ниже $4 350
19:59
За год под контроль ВС РФ перешло 334 населенных пункта
19:45
Ici: Брижит Бардо похоронят на кладбище Сен-Тропе
19:31
Лавров: Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку на резиденцию Путина
19:15
ВЦИОМ: россияне в среднем прочитали за год девять книг
18:59
В ХАМАС подтвердили гибель главы военного крыла движения в Газе Мухаммеда Синвара
18:45
Forbes: Бейонсе получила статус долларового миллиардера
18:30
Зеленский считает, что мирное соглашение должно выноситься на референдум
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения