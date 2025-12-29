За год под контроль ВС РФ перешло 334 населенных пункта

Российские войска за прошедший год освободили 334 населенных пункта. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, передает ТАСС.

"Всего с начала текущего года под наш контроль перешло 6 640 кв. км территории и 334 населенных пункта. Противник каких-либо активных наступательных действий не предпринимает", - отметил Герасимов.