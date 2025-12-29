Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар

29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
За год под контроль ВС РФ перешло 334 населенных пункта

29 декабря 2025 / 19:59
29 декабря 2025 / 19:59
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские войска за прошедший год освободили 334 населенных пункта. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, передает ТАСС.

"Всего с начала текущего года под наш контроль перешло 6 640 кв. км территории и 334 населенных пункта. Противник каких-либо активных наступательных действий не предпринимает", - отметил Герасимов.

