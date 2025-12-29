Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
Экономика
Цена золота опустилась ниже $4 350
29 декабря 2025 / 20:15
© Донат Сорокин/ ТАСС
Цена фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) опустилась ниже $4 400 за тройскую унцию впервые с 22 декабря текущего года.
По состоянию на 17:30 мск, стоимость золота снижалась на 3,65% и торговалась на уровне $4 386,6 за тройскую унцию. К 17:45 мск цена на драгметалл замедлила снижение до $4 391,8 за тройскую унцию (-3,53%).
В 18:07 мск, стоимость драгметалла снижалась на 4,57% и находилась на отметке в $4 344,6 за тройскую унцию. К 18:12 мск цена золота замедлила снижение и составляла $4 354,9 за тройскую унцию (-4,34%), свидетельствуют данные площадки.