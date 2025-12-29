Ушаков: президенты РФ и США провели новый разговор

Состоялся новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков.

"Как было условлено, сегодня между российским и американским президентами проведен очередной телефонный разговор", - отметил представитель Кремля.