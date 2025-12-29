Действующий лидер Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера со значительным отрывом лидирует в президентской гонке. Об этом информировало местное издание Ndjoni Sango.

"По мере сбора и распространения протоколов подсчета голосов на избирательных участках на центральноафриканских президентских выборах 2025 года вырисовывается четкая тенденция. Фостен-Арканж Туадера явно лидирует, имея значительное преимущество перед своими главными оппонентами. Предварительные данные протоколов подсчета голосов, переданные почти со всех избирательных участков в Банги и из нескольких избирательных центров за рубежом, указывают на возможность победы в первом туре", - говорится в сообщении.

В ЦАР 28 декабря прошли президентские, парламентские и местные выборы. Выборы главы государства проходят в два тура в случае, если в первом ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос. Срок президентского мандата - семь лет. Туадера уже побеждал на президентских выборах в 2016 и 2020 годах.

Безопасность голосования, которое прошло без происшествий и провокаций, обеспечивали специалисты РФ. Международные наблюдатели, в том числе, европейские и от Африканского союза отметили отсутствие существенных нарушений избирательного процесса.