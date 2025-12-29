Трампа шокировала атака Киева на госрезиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что был шокирован атакой Киева на госрезиденцию президента РФ. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

"Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен", - сказал представитель Кремля, добавив, что Трамп не мог даже предполагать такой сумасшедший поступок.