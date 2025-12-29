Грушко: РФ ответит на ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС

Москва отреагирует на ограничения передвижений российских дипломатов в странах Евросоюза. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам участия в заседании экспертного совета при Госдуме.

"В ЕС уже были объявлены меры, которые требуют уведомления о перемещении российских дипломатов в пределах шенгенской зоны из одной страны в другую. Они вступят в силу 25 января", - отметил он в беседе с журналистами.

"Все аспекты, как это будет реализовано, пока неясны. С другой стороны, разумеется, мы предпримем ответные шаги на основе принципа взаимности", - указал Грушко.