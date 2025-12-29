Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
Политика
Грушко: РФ ответит на ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС
29 декабря 2025 / 21:14
© Станислав Красильников/ ТАСС
Москва отреагирует на ограничения передвижений российских дипломатов в странах Евросоюза. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам участия в заседании экспертного совета при Госдуме.
"В ЕС уже были объявлены меры, которые требуют уведомления о перемещении российских дипломатов в пределах шенгенской зоны из одной страны в другую. Они вступят в силу 25 января", - отметил он в беседе с журналистами.
"Все аспекты, как это будет реализовано, пока неясны. С другой стороны, разумеется, мы предпримем ответные шаги на основе принципа взаимности", - указал Грушко.