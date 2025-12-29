Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 декабря 2025 / 23:32
Москва
29 декабря 2025 / 23:32
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
США внесли $2 млрд в гуманитарные фонды ООН
29 декабря 2025 / 21:15
США внесли $2 млрд в гуманитарные фонды ООН
© Алена Федина/ ТАСС

США внесли $2 млрд в гуманитарные фонды, контролируемые Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). С соответствующим заявлением выступил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.

"Я хочу поблагодарить США за этот беспрецедентный взнос в размере $2 млрд на наши гуманитарные действия по всему миру", - цитирует его пресс-служба УКГВ. Флетчер назвал это "смелым и амбициозным актом лидерства со стороны президента США Дональда Трампа", который "спасет миллионы жизней".

По его словам, "поддерживая страновые фонды, США также выражают обнадеживающее доверие к перезагрузке гуманитарной деятельности всемирной организации, которая позволит сделать ее более эффективной и близкой к людям, находящимся на передовой борьбы с чрезвычайными ситуациями".

В свою очередь, ООН намерена проводить реформы, "сокращая бюрократию, устраняя дублирующие функции и устанавливая приоритеты", указал замгенсека.

ООН столкнулась с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов некоторыми странами, которые задерживают перечисление порядка $3 млрд. Это обстоятельство вынуждает организацию ограничивать расходы, замораживать наем сотрудников и урезать гуманитарные программы, включая помощь детям и беженцам.

