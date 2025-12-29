Президент РФ подписал указ о военном призыве в 2026 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о военном призыве в новом 2026 году. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

"Осуществить с 1 января по 31 декабря 2026 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 261 000 человек", - следует из текста указа.

Путин подписал такой указ впервые после вступления в силу закона о круглогодичном военном призыве. Вместе с тем фактическая отправка призывников в войска по-прежнему будет осуществляться дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Кроме того, глава государства распорядился уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Ранее президент подписывал указы перед весенним и осенним призывами. При этом в каждом отдельно отражалось количество призывников. В нынешнем указе число новобранцев суммировано.