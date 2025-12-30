Граждане РФ с 2026 года могут проставить в паспорте шесть отметок

В российском паспорте с 1 января 2026 года можно будет проставить по желанию шесть отметок, при этом вместо ИНН можно будет указать новый идентификатор Единого реестра населения, который присваивается каждому гражданину РФ. Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД РФ сообщает ТАСС.

"В соответствии с пунктом 8 положения о паспорте гражданина РФ, по желанию гражданина РФ в паспорте проставляются следующие отметки: об идентификационном номере налогоплательщика (до 1 января 2026 года), о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, сформированной в отношении гражданина РФ (с 1 января 2026 года)", - отметили в пресс-центре.

В МВД уточнили, что такие отметки проставляются налоговыми органами РФ, МВД и его территориальными органами при наличии таких сведений. Вместе с тем, в соответствии с положением о паспорте, в нем можно по желанию указать данные о регистрации и расторжении брака, сделать это можно в органах ЗАГС, а также в МВД и его территориальных органах, о детях, о ранее выданных паспортах - в МВД.

Кроме того, в МВД, а также в многофункциональных центрах в паспорте можно проставить отметку о выданных действительных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ, за пределами страны. Добровольно также можно проставить в паспорте отметку о группе крови и резус-факторе. Сделать можно это в медицинских организациях государственной системы здравоохранения.