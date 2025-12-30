Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Медведев: Зеленскому теперь придется скрываться до конца жизни
30 декабря 2025 / 10:37
Медведев: Зеленскому теперь придется скрываться до конца жизни
© Владимир Гердо/ ТАСС

Владимиру Зеленскому после атаки беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области придется по меньшей мере скрываться до конца жизни. Соответствующее сообщение разместил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

"Этот вонючий киевский ублюдок пытается сорвать урегулирование конфликта", - отметил российский политик.

По его мнению, Зеленский "хочет войны". Теперь ему придется прятаться "до конца своей никчемной жизни", подчеркнул Медведев.

