Медведев: Зеленскому теперь придется скрываться до конца жизни
30 декабря 2025 / 10:37
© Владимир Гердо/ ТАСС
Владимиру Зеленскому после атаки беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области придется по меньшей мере скрываться до конца жизни. Соответствующее сообщение разместил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.
"Этот вонючий киевский ублюдок пытается сорвать урегулирование конфликта", - отметил российский политик.
По его мнению, Зеленский "хочет войны". Теперь ему придется прятаться "до конца своей никчемной жизни", подчеркнул Медведев.