Минобороны Белоруссии подтвердило, что российский ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство на территории республики, и распространило кадры церемонии.

Ракетный дивизион "Орешник" после "приведения комплекса в готовность к использованию", а также "проверки его совместной комплексной группой" приступил к выполнению задач боевого дежурства в заданных районах Белоруссии, указали в ведомстве.

Отмечается, что "Орешник" прибыл в республику в рамках реализации принятого президентами Белоруссии и России решения. По информации пресс-службы, перед началом боевого дежурства специалисты боевых расчетов связи, пуска, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах.

Ранее 30 декабря в Минобороны РФ сообщили, что "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Комплекс способен поражать цели на дальностях до 5 тыс. км, а также "может снаряжаться как обычной, так и специальной боевой частью" и "выполнять пуски из любой точки маршрута боевого патрулирования", уточнили в белорусском военном ведомстве.

На прошлой неделе министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что размещение на территории республики российского ракетного комплекса "Орешник" представляет собой ответ на агрессивные действия западных оппонентов.